Адвокат Багатурия назвал возможный исход уголовного дела против актрисы Артамоновой

Актриса Анна Артамонова стала фигурантом уголовного дела из-за конфликта на парковке в Москве. По ее словам, с помощью ножа она пыталась защитить сына и его друга от троих мужчин, которые на них напали. Подробности – в материале Москвы 24.

"На глазах убивали моего сына"

Фото: телеграм-канал Mash

Актриса столичного театра Et Cetera Анна Артамонова оказалась фигурантом уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) после конфликта, который произошел 12 января 2026 года на стоянке у одного из московских бассейнов.

Как рассказала женщина в своем телеграм-канале, все началось с ее попытки припарковать машину. Однако маневру помешал неизвестный мужчина, который решил занять присмотренное Анной место и обрушился на женщину с оскорблениями. Сын актрисы и его друг, которым нет еще и 20 лет, вышли из автомобиля и потребовали от незнакомца извиниться за свои слова.

В ответ молодые люди услышали нецензурную лексику, а следом угрозы мужчины, что сейчас приедут его "ребята и будут убивать". В итоге Артамонова припарковала машину, вызвала полицию и стала ждать прибытия сотрудников.





Анна Артамонова актриса московского театра В этот момент увидела, как на меня бегут трое мужчин. Все трое лет 40, в спортивных костюмах, спортивного телосложения, и на моих глазах начали убивать моего сына и его друга – жестоко, по голове, по почкам.

Драку снимала на телефон дочь актрисы. Артамонова рассказала, что в попытке защитить парней от незнакомцев бросилась к машине, схватила нож для резки колбасы и нанесла одному из незнакомцев удар в спину.

Также на опубликованном актрисой видео есть свидетели, которые рассказали, что первым конфликт начал мешавший парковаться мужчина.

"Он орал тут как ненормальный, бросался на этих детей. <...> Потом позвонил своим сыновьям, они приехали, одного парня маленького втроем начали бить. Один его душил и прижал, другой его бил. Потом третий еще подскочил", – рассказал очевидец.

Всех участников драки отвезли в отделение полиции, где, по словам Артамоновой, ее заявление приняли неохотно.

После того как в ситуацию вмешался Следственный комитет, в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Кроме того, расследование в отношении актрисы было передано в ведомство из МВД. Доклад по ситуации затребовал глава СК Александр Бастрыкин, говорится в сообщении.

При этом на защиту Артамоновой встал депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщила "Газета.ру". Он обратил внимание, что женщина пыталась защитить сына, причем силы сторон были неравны. По мнению парламентария, это и могло вынудить актрису схватиться за нож.





Сергей Миронов депутат Госдумы Насколько такие действия были обоснованны, должны разобраться следствие и суд. Но для того, чтобы следствие было беспристрастным, его нужно оградить от постороннего влияния и давления.

Также Миронов напомнил о патриотической позиции Артамоновой. По данным СМИ, актриса является матерью четверых детей и регулярно посещает Донбасс для участия в благотворительных концертах и передачи гуманитарной помощи.

Однако сыновья мужчины рассказали РЕН ТВ, что именно актриса "натравила" парней на их отца. Якобы он тоже пострадал в драке и в настоящее время лежит в больнице с сотрясениями и ушибами.

Всему есть предел

Фото: телеграм-канал Kotsnews

Заведение уголовного дела в отношении актрисы означает, что женщина приобрела статус подозреваемой, отметил в разговоре с Москвой 24 адвокат Вадим Багатурия.

В таком случае эксперт увидел два варианта развития событий: либо дальнейшее рассмотрение будет направлено в суд, либо потерпевший – человек с ножевым ранением – пойдет на примирение, в связи с чем уголовное дело будет прекращено.

"В случае вынесения приговора, скорее всего, виновного в тюрьму не посадят, потому что это, очевидно, впервые совершенное преступление небольшой тяжести. Возможно, ждут либо исправительные работы на срок до 1 года, либо обязательные работы до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового", – рассказал адвокат.





Вадим Багатурия адвокат Что касается поведения в конфликтных ситуациях, совершенно точно не нужно превышать пределов необходимой обороны. А здесь именно тот случай, когда женщина воткнула нож в спину человека, даже если ранение было не проникающим. Она не имела права так делать.

В свою очередь, адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков в беседе с Москвой 24 отметил, что степень тяжести вреда здоровью определяется путем проведения судебно-медицинской экспертизы. Ее итоги влияют на квалификацию действий причинителя вреда.

Также эксперт обратил внимание, что оппонентам актрисы тоже грозит наказание. Степень его строгости будет зависеть от того, по какой части статьи о хулиганстве будет рассмотрено дело. При этом максимальный срок может составить до семи лет лишения свободы, подчеркнул Бурков.

