20 апреля, 21:46

Общество

Роспотребнадзор заявил, что детское питание с крысиным ядом не поставляется в РФ

Фото: 123RF.com/yuragolub

Детское питание фирмы HiPP, в котором нашли крысиный яд, не поставляется в Россию, заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

Продукт производится на заводе в Германии, но информации о его поставках в РФ нет. В настоящее время проводится расследование по факту инцидента в Австрии, Чехии и Словакии, сообщили в компании "Хипп Русь".

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок и не приобретать данную продукцию.

Об инциденте стало известно 19 апреля, когда в Австрии в одной из банок детского питания HiPP нашли крысиный яд. После этого товар начали отзывать из более чем тысячи супермаркетов. Уточнялось, что на дне опасных банок находилась наклейка с красным кругом, а крышка была уже открыта или повреждена, либо не было защитной пломбы.

По предварительной информации, ЧП связано с внешним преступным вмешательством через канал дистрибуции SPAR Austria. На фоне этих сообщений маркетплейсы Ozon и Wildberries решили проверить соответствующие товары бренда. Уточнялось, что вся продукция HiPP, представленная на маркетплейсах, поставляется с завода в Калининграде, а не импортируется.

обществоеда

