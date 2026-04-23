23 апреля, 15:47

Общество

Глава ВЦИОМ заявил об исчезновении роли главы семьи в России

Роль главы семьи в РФ уже практически перестала существовать, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения".

Федоров отметил, что большинство опрошенных россиян уже не могут назвать того, кто возглавляет их семью. Выясняется, что у большей части респондентов просто нет такого человека – эта роль исчезла.

"Это радикальные изменения, есть и другие", – цитирует гендиректора ВЦИОМ ТАСС.

Кроме того, параллельно идет пересмотр ролей мужчин и женщин в близких отношениях. Также в стране сохраняется острая проблема дефицита мужчин, которая наблюдается в РФ уже много десятилетий.

Ранее в Госдуме указывали, что рост числа одиноких людей в России говорит о серьезных разрушительных процессах, которые произошли с институтом семьи за последние 30 лет.

Как подчеркнула глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, в начале 1990-х годов пропагандировали "свободу отношений". При этом нетрадиционная идеологическая установка все еще не ушла из общества. Попыткой бороться с этим стал закон о запрете пропаганды чайлдфри.

