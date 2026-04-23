МИД Эстонии заявил о нежелании ЕС возвращаться к прошлому в отношениях с РФ

Европа не желает возвращения к прошлому в отношениях с Россией, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны в беседе с Bloomberg.

"Европа <...> понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад", – сказал политик.

Кроме того, никто из европейских стран всерьез не воспринимает идею о скором мире на Украине. Поэтому даже после завершения конфликта Россия не перестанет быть "агрессивной страной", указал глава МИД Эстонии.

Ранее СМИ писали, что Таллин якобы разрешил использовать свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников. Позже в МВД Эстонии опровергли эту информацию.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупреждал о возможных мерах, если выяснится, что государства Прибалтики действительно предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности. В эстонском МИД позже призвали Киев исключить попадание украинских дронов в воздушное пространство государства.

