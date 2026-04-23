Пользователи Instagram из ряда стран заявили о сбоях в соцсети

Пользователи Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) из ряда стран жалуются на сбои в работе соцсети. Об этом говорится на сайте Downdetector.

О неполадках в работе Instagram стало известно в четверг, 23 апреля, примерно в 13:48 по московскому времени. Больше всего жалоб на сбой поступает из Италии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Германии и Франции. Также на неполадки пожаловались пользователи из Японии и Бразилии.

В большинстве сообщений говорится о проблемах с публикацией сообщений в ленту, а также с отображением самой ленты. Кроме того, поступают жалобы на работу мобильного приложения.

До этого с неполадками в работе чат-бота столкнулись пользователи ChatGPT по всему миру. Больше всего обращений поступило из Великобритании. О сбоях также сообщали в Нидерландах, Германии, Франции, Бразилии, Индии, США и ряде других стран. Некоторые пользователи указывали на проблемы с сайтом разработчика OpenAI и его веб-браузером.

