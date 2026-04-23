Трое обвиняемых в гибели туристов в горах Бурятии заключены под стражу

Трое обвиняемых по делу о гибели туристов в горах Бурятии заключены под стражу на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Сегодня прокуратурой Тункинского района поддержаны ходатайства следователя об избрании трем гражданам, организовавшим восхождение туристов на вершину Мунку-Сардык, меры пресечения", – говорится в сообщении.

О гибели трех человек из-за переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии стало известно 21 апреля. Все они входили в тургруппу из 15 человек из Красноярска.

Туристы отправились в поселок Монды Окинского района, чтобы подняться на пик Мунку-Сардык. Ночью 21 апреля несколько участников группы добрались до автомобильной трассы и оставили в кафе записку о гибели трех человек. Утром владелец заведения передал это сообщение спасателям.

Тела погибших были обнаружены перед подъемом на вершину Мунку-Сардыка, спустить их удалось 22-го числа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования правоохранители задержали директора, его заместителя и гида турфирмы, зарегистрированной в Красноярске. Им предъявили официальное обвинение.