Погибшими при восхождении на гору в Бурятии оказались мужчина и две женщины

Фото: МАХ/"Следком"

Погибшими при восхождении на гору Мунку-Сардык в Бурятии оказались мужчина 1983 года рождения и две женщины 1982 и 1985 годов рождения, сообщило республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Информация о погибших передана в полицию. В настоящее время ожидается прибытие спасателей для проведения работ на месте случившегося.

Тела туристов тем временем находятся перед подъемом на вершину горы Мунку-Сардык.

В ночь на 21 апреля стало известно о гибели трех туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии. Уточнялось, что они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.

Предварительно, туристы прибыли в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут. Возвращение группы планировалось 22 апреля к полудню.

Ночью 21 апреля несколько участников группы вышли к автомобильной трассе и оставили в кафе записку, где сообщалось о гибели трех человек. Владелец заведения передал это сообщение утром, после чего к месту инцидента выдвинулись спасатели.

По статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" было возбуждено уголовное дело.