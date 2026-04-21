Погибшими при восхождении на гору в Бурятии оказались мужчина и две женщины
Фото: МАХ/"Следком"
Погибшими при восхождении на гору Мунку-Сардык в Бурятии оказались мужчина 1983 года рождения и две женщины 1982 и 1985 годов рождения, сообщило республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Информация о погибших передана в полицию. В настоящее время ожидается прибытие спасателей для проведения работ на месте случившегося.
Тела туристов тем временем находятся перед подъемом на вершину горы Мунку-Сардык.
В ночь на 21 апреля стало известно о гибели трех туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии. Уточнялось, что они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.
Предварительно, туристы прибыли в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут. Возвращение группы планировалось 22 апреля к полудню.
Ночью 21 апреля несколько участников группы вышли к автомобильной трассе и оставили в кафе записку, где сообщалось о гибели трех человек. Владелец заведения передал это сообщение утром, после чего к месту инцидента выдвинулись спасатели.
По статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" было возбуждено уголовное дело.