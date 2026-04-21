Дело возбуждено по факту гибели трех туристов в Бурятии

Следователи установят обстоятельства гибели трех туристов в горах Восточного Саяна в Бурятии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

Расследование будет вестись по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным следствия, 15 туристов прибыли в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. Они вышли из базового лагеря 18 апреля.

Через несколько дней несколько человек вышли к автомобильной трассе у подножия гор и оставили записку в придорожном кафе. В ней сообщалось о гибели во время спуска трех человек. После этого туристы поднялись обратно к месту происшествия.

В настоящее время к базовому лагерю группы направлена следственно-оперативная группа.

О гибели туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту стало известно в ночь на 21 апреля. В данный момент личности погибших устанавливаются.

Также известно, что они находились на маршруте в составе группы из 15 человек из Красноярска. Группа должна была вернуться 22 апреля к полудню.