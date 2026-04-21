21 апреля, 10:22

Происшествия

Дело возбуждено по факту гибели трех туристов в Бурятии

Фото: MAX/"СУ СК России по Республике Бурятия"

Следователи установят обстоятельства гибели трех туристов в горах Восточного Саяна в Бурятии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

Расследование будет вестись по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным следствия, 15 туристов прибыли в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. Они вышли из базового лагеря 18 апреля.

Через несколько дней несколько человек вышли к автомобильной трассе у подножия гор и оставили записку в придорожном кафе. В ней сообщалось о гибели во время спуска трех человек. После этого туристы поднялись обратно к месту происшествия.

В настоящее время к базовому лагерю группы направлена следственно-оперативная группа.

О гибели туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту стало известно в ночь на 21 апреля. В данный момент личности погибших устанавливаются.

Также известно, что они находились на маршруте в составе группы из 15 человек из Красноярска. Группа должна была вернуться 22 апреля к полудню.

Читайте также


происшествия регионы

Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

