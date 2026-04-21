Центробанк направил предписание "Делимобилю" из-за манипулирования рынком

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦБ России направил ПАО "Каршеринг Руссия" ("Делимобиль") предписание об устранении нарушений закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Также Центробанк направил "Делимобилю" предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. На фоне этого акции "Каршеринг Руссия" на Московской бирже подешевели на 3,7%, до 82,5 рубля, следует из данных площадки.

До этого ЦБ РФ ограничил операции по торговым счетам трейдеров, манипулировавших рынком на Мосбирже. Все материалы проверки были направлены в правоохранительные органы.

Выяснилось, что манипулирование рынком совершалось в ходе сделок с ценными бумагами некоторых эмитентов. Они проводились по личным счетам физлиц, которые связаны с деятельностью компании PFL Advisors.

