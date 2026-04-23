Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Показатели уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве снизились. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, сейчас эпидемиологическая ситуация соответствует сезону. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

При этом отмечается, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов.

Вместе с тем в мире наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Положительная динамика фиксируется в большинстве ключевых регионов планеты.

Специалисты отметили, что доминирующим штаммом в структуре циркулирующих геновариантов остается XFG Stratus.