В ГД предложили обеспечить лекарствами детей из многодетных семей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Детей из многодетных семей нужно бесплатно обеспечивать лекарствами за счет федерального бюджета, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с "Лентой.ру".

По словам парламентария, эта мера позволит повысить доходы многодетных родителей. В своем обращении в Минздрав депутаты отметили, что одной из таких мер поддержки могла бы стать бесплатная выдача лекарств по рецептам от врача. В настоящий момент эта мера полагается лишь детям до 6 лет.

"Родители детей младшего школьного возраста ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты. В эту сумму входят средства для профилактики ОРВИ, укрепления иммунитета и лекарства от аллергии – именно такие препараты пользуются наибольшим спросом", – говорится в сообщении.

Поэтому депутаты предложили выдавать лекарства всем детям до 18 лет, в это же время перечень препаратов должен устанавливаться Минздравом РФ. Федеральная мера поддержки может коснуться тех многодетных семей, чей среднедушевой доход составляет не более 2 уровней прожиточного минимума.

Ранее депутаты ГД предлагали предоставлять "Семейную ипотеку" семьям с детьми от 7 до 16 лет. В настоящее время льготную ипотеку могут получить граждане с детьми до 7 лет, однако семьи с детьми более старшего возраста лишены такой возможности. При этом первый взнос равняется 20% от стоимости жилья, однако для подавляющего большинства россиян такие условия невыполнимы, указывали парламентарии.

