Около 35 браков заключили участники "Московского долголетия"

Около 35 пар, которые познакомились в проекте "Московское долголетие", официально зарегистрировали брак, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия.

Она подчеркнула, что социальная активность является важной частью здорового долголетия. Для этого в Москве работает проект, с помощью которого старшее поколение занимается тем, на что никогда не хватало времени, и находит единомышленников.

"Очень показательный пример: у нас 35 зарегистрированных браков от людей, которые познакомились в "Московском долголетии". Я боюсь сказать, сколько живет неофициально", – отметила она.

Ракова добавила, что двигаться вперед к организации здорового долголетия столице помогают такие меры, как создание спортивной инфраструктуры в шаговой доступности, центры ментального здоровья, культурные проекты и многое другое.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва вошла в тройку лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни. Это стало возможно благодаря прорыву в области здорового и активного долголетия. В 2025 году центры долголетия представили новые активности. Например, программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья, календарь занятий, церемонии для юбиляров супружеской жизни.

