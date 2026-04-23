Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

23 апреля, 10:25

Мэр Москвы

Собянин рассказал о системной поддержке горожан старшего поколения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва активно поддерживает горожан старшего поколения. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что столица вошла в тройку лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни. Это стало возможно благодаря прорыву в области здорового и активного долголетия.

Например, в городе функционирует проект "Московское долголетие", который позволяет горожанам заниматься спортом, творчеством, общаться и воплощать в жизнь свои идеи. За 8 лет к программе обратились свыше 740 тысяч человек.

Проект предлагает более 100 видов активностей. Это в том числе йога, большой теннис, киноклуб и экскурсии по городу. С "Московским долголетием" сотрудничают около тысячи компаний-партнеров, открыто свыше 140 центров.

В 2025 году центры долголетия представили новые активности. Например, программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья, календарь занятий, церемонии для юбиляров супружеской жизни.

Также градоначальник напомнил и о льготах. Например, москвичи старшего возраста могут бесплатно ездить в городском и пригородном транспорте. Еще 1,8 миллиона человек получают городскую доплату к пенсии.

Кроме того, долгожители и горожане, которые состоят в браке более 50 лет, получают единовременные выплаты. Только в 2025-м таких пар было свыше 29,1 тысячи.

Тем временем проект "Перезвони сам" до июня проводит интерактивные мероприятия для горожан старшего возраста. Участникам рассказывают о популярных мошеннических схемах и предлагают проверить свои знания. Игровая форма позволяет лучше запомнить важную информацию.

"Новости дня": Собянин утвердил приоритеты соцполитики на 2026 год

Читайте также


Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

