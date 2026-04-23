Собянин рассказал о системной поддержке горожан старшего поколения

Москва активно поддерживает горожан старшего поколения. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что столица вошла в тройку лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни. Это стало возможно благодаря прорыву в области здорового и активного долголетия.

Например, в городе функционирует проект "Московское долголетие", который позволяет горожанам заниматься спортом, творчеством, общаться и воплощать в жизнь свои идеи. За 8 лет к программе обратились свыше 740 тысяч человек.

Проект предлагает более 100 видов активностей. Это в том числе йога, большой теннис, киноклуб и экскурсии по городу. С "Московским долголетием" сотрудничают около тысячи компаний-партнеров, открыто свыше 140 центров.

В 2025 году центры долголетия представили новые активности. Например, программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья, календарь занятий, церемонии для юбиляров супружеской жизни.

Также градоначальник напомнил и о льготах. Например, москвичи старшего возраста могут бесплатно ездить в городском и пригородном транспорте. Еще 1,8 миллиона человек получают городскую доплату к пенсии.

Кроме того, долгожители и горожане, которые состоят в браке более 50 лет, получают единовременные выплаты. Только в 2025-м таких пар было свыше 29,1 тысячи.

Тем временем проект "Перезвони сам" до июня проводит интерактивные мероприятия для горожан старшего возраста. Участникам рассказывают о популярных мошеннических схемах и предлагают проверить свои знания. Игровая форма позволяет лучше запомнить важную информацию.