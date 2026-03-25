Более 90% участников когнитивных курсов "Московского долголетия" укрепили память

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве подвели годовые итоги программы по сохранению когнитивных навыков пожилых людей. За время работы проекта показатели внимания, памяти и мышления улучшились более чем у 90% участников, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэра отметила, что мозгу, как и мышцам, в любом возрасте нужны регулярные тренировки. Развитие памяти, концентрации и мыслительных навыков помогает сохранить высокое качество жизни.

Именно поэтому, подчеркнула Ракова, год назад совместно с ФМБА России в центрах московского долголетия была запущена программа поддержки когнитивных функций и психоэмоционального состояния, которая адаптирована для людей старшего возраста.

По словам заммэра, проект оказался востребован и результативен: к курсам присоединились более 57 тысяч человек. Более 90% из них показали измеримое улучшение памяти и мышления. Показатели внимания повысились у 98% участников.

В программу входят два специализированных курса – "Нейротренировки когнитивных навыков" и "Нейрокоррекция психоэмоционального состояния". Первый основан на выполнении специальных упражнений на компьютере, ориентированных на развитие памяти, внимания и мышления.

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, тренинг включен в перечень немедикаментозных методов коррекции когнитивных нарушений у пожилых людей и имеет высокий уровень доказательной базы.

К пятому занятию участники показывают заметный рост по всем показателям, а к десятому положительная динамика усиливается. По итогам курса улучшение показателей памяти зарегистрировано у 92% участников, внимания – почти у 98%, мышления – более чем у 91%.

Между тем курс "Нейрокоррекция психоэмоционального состояния" ориентирован на работу со стрессом и тревогой. На нем горожане учатся успокаиваться и лучше контролировать свое эмоциональное состояние. У завершивших курс москвичей более чем вдвое выросли показатели, отражающие способность к расслаблению. В среднем показатели стресса участников снизились на треть.

Занятия проводят сотрудники центров московского долголетия, которые прошли обучение в Центре когнитивного здоровья ФМБА. Курсы доступны в любом центре московского долголетия.

Проект "Московское долголетие" за 8 лет с момента своего запуска привлек свыше 730 тысяч человек. За это время сеть центров была увеличена более чем до 140. Наиболее востребованным направлением остается образование – его выбирают более 50% участников.

