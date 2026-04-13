ЦБ ограничил операции по счетам трейдеров, манипулировавших рынком на Мосбирже

Центробанк РФ ограничил операции по торговым счетам трейдеров, манипулировавших рынком на Мосбирже. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России направил лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, операции по их торговым счетам ограничены. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы", – подчеркнул ЦБ.

Регулятор выявил манипулирование рынком на организованных торгах ПАО "Московская биржа" при совершении сделок с ценными бумагами некоторых эмитентов. Они проводились по личным счетам физлиц, которые связаны с деятельностью компании PFL Advisors. По данным ЦБ, она администрирует телеграм-каналы "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Сигналы РЦБ" и "Волк с Мосбиржи".

Центробанк пояснил, что распространение через мессенджер сведений, побуждающих участников рынка приобретать или продавать финансовые инструменты, оказалось частью скоординированной активности группы лиц. Ее целью являлись изменения в рыночных ценах для получения дохода по своим сделкам, указал Банк России.

Сотрудники ФСБ РФ во взаимодействии с СК и МВД смогли пресечь деятельность трех организаторов телеграм-каналов для манипулирования фондовым рынком 13 апреля. В ведомстве рассказали, что с 2023 по 2024 год они воздействовали на цену бумаг для совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене.

В результате службе удалось выявить более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний.

