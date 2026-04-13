Часть пальцев ампутировали мальчику, пострадавшему от взрыва петарды в Подмосковье

Мальчику, который пострадал от взрыва петарды в подмосковном Орехово-Зуеве, ампутировали часть пальцев, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По словам Забелина, врачи уже прооперировали пациента. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, его оставили под наблюдением медиков.

"К лечению ребенка присоединились психологи, реабилитологи и другие специалисты", – указал министр на своей странице в MAX.

Об инциденте стало известно в воскресенье, 12 апреля. По предварительной версии, двое подростков решили взорвать петарду на улице Бугрова в Орехово-Зуеве. В результате 11-летний мальчик получил травму, потеряв фалангу пальца.

Подростка госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В свою очередь, местная прокуратура выяснит, как именно несовершеннолетние приобрели пиротехнику.

