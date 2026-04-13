Бритни Спирс поместили в рехаб после ареста за пьяное вождение

Американская певица Бритни Спирс добровольно легла в реабилитационный центр после инцидента с вождением в нетрезвом виде. Об этом пишет "Радио 1" со ссылкой на журнал Rolling Stone.

Певицу арестовали 4 марта в округе Вентура штата Калифорния за нарушения правил вождения. В дальнейшем она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Представитель Спирс прокомментировал произошедшее и назвал задержание "печальным и неприемлемым", подчеркнув намерение артистки "действовать в соответствии с законом и предпринять необходимые меры". Он также сообщил, что окружение Спирс планирует разработать стратегию по обеспечению ее благополучия. Следующее слушание по данному делу назначено на 4 мая.

Ранее сообщалось, что Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave. Сделка прошла 30 декабря 2025 года. В частности, организация стала владельцем таких альбомов, как Toxic и Baby One More Time, а также других. Сумма контракта не разглашалась.