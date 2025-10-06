Форма поиска по сайту

06 октября, 17:00

Бритни Спирс получила травму ноги при падении с лестницы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/britneyspears

Певица Бритни Спирс упала с лестницы в доме своего друга и получила травму ноги. Об этом артистка рассказала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

"Иногда сустав вылетает, не уверена, что он сломан, но сейчас вроде зафиксирован! Спасибо тебе, Господи", – поделилась Спирс.

По ее словам, падение было "ужасным". Несмотря на травму, певица постаралась сохранить оптимистичный настрой, опубликовав видео, в котором танцует с забинтованной ногой.

Ранее юрист Екатерина Гордон высмеяла слова блогера и модели Полины Дибровой о синяках на лице, которые она якобы получила в результате падения. Гордон рассказала, что посоветовалась со специалистом, который усомнился в возможности получения подобных травм таким путем.

Юрист также предположила, что синяки могли стать результатом блефаропластики (операция по изменению формы век и разреза глаз. – Прим. ред.), которая предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых образований.

