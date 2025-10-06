Певица Любовь Успенская рассказала о перенесенной операции на руке

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская вышла на связь после операции на сломанной руке. В своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) артистка сообщила, что уже вернулась домой и готова к работе, передает "Газета.ру".

Исполнительница рассказала о "страшном" переломе, но не стала раскрывать подробностей происшествия.

"Лидокаин не отошел. Руку не чувствую, но музыка лечит. Я так счастлива, что уже дома. И уже завтра смогу работать", – поделилась певица.

В опубликованном видео Успенская, несмотря на гипс, танцевала. Артистка назвала себя сильной и заверила, что все переживет.

В соцсетях киноконцертного театра "Космос" 3 октября сообщалось, что концерт Успенской в Екатеринбурге отменен из-за болезни. Также в СМИ распространялась информация о том, что исполнительница сломала руку, из-за чего все ее концерты и корпоративы отменяются.

Однако позднее директор Успенской Александр Иваненко заявил, что все запланированные концерты певицы состоятся, а выступление в Екатеринбурге будет перенесено.