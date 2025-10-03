03 октября, 15:55Культура
Директор Любови Успенской опроверг слухи об отмене всех концертов певицы
Фото: legion-media.com/Persona Stars/044
Все запланированные концерты Любови Успенской состоятся. Об этом заявил директор певицы Александр Иваненко в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).
Поводом для заявления стали публикации в ряде СМИ, утверждающие, что Успенская сломала руку, из-за чего ей проведут срочную операцию, в связи с чем все концерты и корпоративы были отменены.
"Концерт в Екатеринбурге не отменен, а перенесен на 21 ноября. Все запланированные концерты состоятся", – написал директор певицы.
Согласно данным афиши, ближайшее выступление артистки пройдет 17 октября в Казани. 20 ноября Успенская будет в Красноярске, 21 ноября – в Екатеринбурге.
