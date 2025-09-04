Певица Леди Гага отменила концерт за несколько часов до его начала

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Американская певица Леди Гага заявила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской) об отмене концерта в Майами за несколько часов до его начала.

По словам артистки, выступление пришлось отменить из-за проблем со здоровьем. Она объяснила, что врачи диагностировали у нее напряжение в голосе, а также посоветовали избегать нагрузок на связки.

Также певица отметила, что боится долгосрочных последствий для своего голоса и не хочет травмировать связки. Гага подчеркнула, что выступает вживую каждый вечер, а также добавила, что отмена концерта стала для нее тяжелым решением.

"Надеюсь, вы сможете меня простить и примете мои самые искренние извинения за то, что подвела, разочаровала и принесла вам неудобства", – указала артистка.

