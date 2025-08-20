Выступление Эльдара Джарахова отменено на Алтае после сигнала общественников

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

Музыканта Эльдара Джарахова, известного своими оскорбительными высказываниями в адрес русских, не допустили к выступлению на молодежном фестивале в Павловске Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения "Народного фронта".

Основанием для отмены концерта, помимо публичных оскорблений россиян, стали пропаганда асоциального поведения и нарушение общественных норм, пояснили в организации.

Как отметили в пресс-службе, после анонсов фестиваля в "Народный фронт" и надзорные органы региона поступило более 100 жалоб от местных жителей. Они потребовали проверить музыканта.

В результате организация обратилась в полицию и прокуратуру. Правоохранители подтвердили, что действия исполнителя могут быть использованы для дискредитации России из-за рубежа.

Джарахов публично оскорблял соотечественников, называя их "свинорусами", и использовал антироссийскую риторику в своих PR-акциях. Кроме того, он поддерживал недружественные государства и был связан с враждебной политической эмиграцией, а также с иноагентами.

Ранее был отменен концерт Земфиры (внесена в РФ в реестр иноагентов), который должен был состояться на стадионе "Хан-Тенгри" в Алма-Ате. Данное решение приняли организаторы. По словам певицы, четыре месяца ее команда не могла согласовать выступление и площадку.

До этого в Калининградской области на год перенесли концерт азербайджанского и российского певца Эмина Агаларова. Причиной отмены назвали "обстоятельства непреодолимой силы" без дополнительных уточнений. Билеты будут действительны, но желающие также смогут вернуть их.

