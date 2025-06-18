Концерт Земфиры отменен в Казахстане

Фото: Москва 24 (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом)

Концерт Земфиры Рамазановой (внесена в РФ в реестр иноагентов), который должен был состояться на стадионе "Хан-Тенгри" в Алма-Ате 6 июля, отменен. Данное решение приняли организаторы, сообщила певица на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"С самого начала все пошло не так. Четыре месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион "Хан-Тенгри" <...>", – сообщила Земфира подписчикам.

Кроме того, на сайте showmarket.kz, который осуществлял продажу билетов, было опубликовано краткое сообщение об отмене концерта.

Земфиру включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Такое решение Минюст аргументировал выступлениями певицы в поддержку Украины, призывами против СВО и финансированием, которое она получала от зарубежных источников.

После этого певица подала жалобу на решение Минюста, однако ее просьбу отклонили. В мае 2024 года Второй кассационный суд общей юрисдикции вновь отказался снять с Земфиры статус иноагента. В сентябре того же года исполнительница обжаловала отказ исключить ее из реестра иностранных агентов в Верховном суде.

