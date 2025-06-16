16 июня, 11:45Шоу-бизнес
Певица Земфира и актриса Чулпан Хаматова внесены в базу "Миротворца"
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/Елена Никитченко (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом)
Певица Земфира (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом) и актриса Чулпан Хаматова внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает телеканал "360".
Как уточняется на сайте, исполнительница попала в базу из-за манипуляции общественно значимой информацией и "отрицания агрессии" России.
Тем временем Хаматова внесена в списки за "попытки признать российский статус Крыма", а также нарушение границы Украины во время поездки на полуостров. Кроме того, во время нахождения в республике актриса якобы осуществляла нелегальную коммерческую деятельность.
Ранее в базу "Миротворца" внесли российского хоккеиста Александра Овечкина. Это произошло из-за того, что спортсмен "оправдывал агрессию против Украины среди иностранной аудитории". Вместе с тем россиянин якобы покушался на суверенитет Украины, сознательно нарушал границу государства и участвовал в международных мероприятиях для "отбеливания репутации России", указано на сайте.