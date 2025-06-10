Песков не стал комментировать включение Овечкина в базу данных "Миротворец"

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Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать включение российского хоккеиста Александра Овечкина в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает "Газета.ру".

Он заявил, что данный вопрос "не по адресу", отметив, что сейчас проще найти людей, не включенных в "Миротворец". По его мнению, здесь нечего обсуждать.

О включении Овечкина в соответствующую базу стало известно утром 10 июня. На сайте указано, что хоккеист якобы покушался на суверенитет Украины, сознательно нарушал границу страны и участвовал в международных мероприятиях для "отбеливания репутации России", а также оправдывал "агрессию против Украины среди иностранной аудитории".

До этого в базу был включен помощник президента России Владимир Мединский. В профиле политика приводятся его личные данные с 2018 года. Там также представлена информация о его супруге, детях, отце и сестре.

"Миротворец" появился в 2014 году. Целью сайта является установление личностей и публикация персональных данных тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.

