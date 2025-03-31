Марк Эйдельштейн попал в украинскую базу "Миротворец"

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Российский актер Марк Эйдельштейн, сыгравший главную роль в фильме "Анора", внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом пишет ТАСС.

На портале уточняется, что 23-летний актер попал в список за якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и неоднократное нарушение государственной границы.

Ранее в базу данных портала попала российская 14-летняя актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь". Актриса якобы поддерживала "российскую агрессию" и убийство граждан Украины, нарушала украинскую границу, покушалась на территориальную целостность страны и принимала участие в "антиукраинских пропагандистских мероприятиях".

До этого на "Миротворце" появилась информация о стилисте Сергее Звереве. Причиной его включения в базу данных стало то, что стилист выразил скорбь по поводу смерти своего племянника, который погиб в зоне проведения СВО на Украине.

