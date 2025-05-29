Владимир Мединский внесен в украинскую базу "Миротворец"

Фото: kremlin.ru

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", передает ТАСС.

В профиле Мединского приводятся его личные данные с 2018 года. Там также указана информация о его супруге, детях, отце и сестре.

Кроме того, на сайте есть личные данные и других членов делегации РФ на переговорах в Стамбуле, в частности замглавы МИД РФ Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и первого замначальника информации управления Генштаба Александра Зорина.

"Миротворец" был создан в 2014 году. Целью сайта является установление личностей и публикация персональных данных тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.

Со стороны Украины в адрес Мединского поступают угрозы, заявил ранее журналист Владимир Соловьев. По его словам, они адресованы как взрослым, так и детям. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В Госдуме объяснили, что киевский режим не хочет видеть Мединского в составе российской делегации и пытается сорвать начавшийся переговорный процесс.