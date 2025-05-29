Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз в адрес Мединского

Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес помощника президента Владимира Мединского. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

ГСУ СК России во взаимодействии с оперативными службами будут приняты меры по установлению причастных к этому лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности.

О том, что в адрес семьи Мединского поступают угрозы, рассказал журналист Владимир Соловьев. С его слов, они поступали как взрослым, так и детям от представителей Украины.

Киевский режим не хочет видеть Мединского в составе российской делегации и пытается сорвать начавшийся переговорный процесс, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Украина, по его мнению, не гнушается использовать любые методы для достижения собственных целей.

Мединский возглавлял делегацию России на первом раунде переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. При этом СМИ писали, что США хотят видеть на втором раунде другой состав – без Мединского.