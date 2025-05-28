Соловьев сообщил об угрозах семье Мединского со стороны украинских нацистов

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Семье советника президента России Владимира Мединского угрожали украинские нацисты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Владимир Соловьев.

По его словам, угрозы поступают как взрослым членам семьи, так и детям.

"Поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", – сказал Соловьев.

Он также добавил, что Киев утверждает, что не имеет влияния на украинских нацистов. Когда Мединский спросил возглавлявшего украинскую делегацию в Стамбуле министра обороны Украины Рустема Умерова о его отношении к таким угрозам, тот сказал: "Я выяснил – это точно не мы".

Мединский присутствовал на первом раунде переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле в качестве главы российской делегации. При этом СМИ писали, что США хотят видеть другой состав российской делегации на втором раунде переговоров – без Мединского.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной также пройдет в Стамбуле 2 июня. Он подчеркнул, что российская делегация во главе с Мединским готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин украинского кризиса.

В свою очередь, Мединский сообщил, что предложил Умерову точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего возможного прекращения огня.