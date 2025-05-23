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23 мая, 21:14

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Bloomberg: США просят Россию о другой делегации на переговорах по Украине

СМИ узнали, что США просят Россию о другой делегации на переговорах по Украине

Фото: 123RF/ruskpp

США хотят видеть другой состав российской делегации на возможных переговорах с Украиной в Ватикане. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, США предпочитают, чтобы на переговорах не присутствовал помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял делегацию в Стамбуле.

Папа Римский Лев XIV предложил провести российско-украинскую встречу в Ватикане. Некоторые СМИ писали, что она может пройти в середине июня, однако другие издания сообщали, что второй раунд переговоров запланирован на конец мая.

Журналисты также указывали, что Россия не хочет проводить переговоры в Ватикане, настаивая на продолжении начатых встреч в Стамбуле. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате.

При этом, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока никаких договоренностей о проведении переговоров в Ватикане нет.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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