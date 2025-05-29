Депутат Чепа: угрозы в адрес Мединского – попытка сорвать переговорный процесс

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Киевский режим не желает видеть помощника президента России Владимира Мединского в составе российской делегации и пытается сорвать начавшийся переговорный процесс. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, угрозы со стороны Украины семье Мединского могут быть направлены на срыв переговорного процесса. Он подчеркнул, что Киев не гнушается использовать любые методы для достижения своих целей.

"Мы знаем, сколько террористических актов было совершено за последнее время. Убивали военных, убивали военных конструкторов, работающих на ВПК, были совершены нападения на политиков. Мы это знаем и, естественно, к этому причастны ГУР, естественно, это власти. Это киевский режим", – заявил Чепа.

Об угрозах в адрес семьи Мединского ранее рассказал журналист Владимир Соловьев. По его словам, угрозы поступали как взрослым членам семьи, так и детям.

Мединский присутствовал на первом раунде переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле в качестве главы российской делегации. При этом СМИ писали, что США хотят видеть другой состав от России на втором раунде переговоров – без Мединского.