Хоккеист Александр Овечкин внесен в списки сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Российский хоккеист, капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин был внесен в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта.

На сайте "Миротворец" указано, что Овечкин якобы оправдывал "агрессию против Украины среди иностранной аудитории". Также на сайте приводится информация, что хоккеист якобы покушался на суверенитет Украины, сознательно нарушал границу страны и участвовал в международных мероприятиях для "отбеливания репутации России".

Ранее в списки "Миротворца" был внесен помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. В профиле Мединского приводятся его личные данные с 2018 года. Там также указана информация о его супруге, детях, отце и сестре.