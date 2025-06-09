ТАСС: певица Земфира задолжала ФНС 734 тыс рублей

Фото: ТАСС/Анна Салынская (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом)

Певица Земфира (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом) имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 734 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Судебные приставы 26 мая открыли исполнительное производство в отношении певицы по неоплаченным коммунальным платежам. С нее уже начали взыскивать задолженность. Это следует из банка исполнительных производств.

По данным агентства, приставам судебные материалы поступили от одного из мировых судей Москвы, по ним и было открыто производство. Взыскиваемая сумма составляет более 2 900 рублей, в нее входят долги по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи.

Земфиру включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. После этого она подала жалобу на решение Минюста. Однако ее просьбу отклонили.

В июне 2024 года суд взыскал с Земфиры 200 тысяч рублей долга. Речь шла о долге за ЖКУ в нежилом помещении на Магистральной улице в Москве. Его площадь составляет 134 "квадрата".