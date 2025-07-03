Концерт Эмина Агаларова в Калининградской области перенесен на год

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Концерт азербайджанского и российского певца Эмина Агаларова в Калининградской области перенесен на год, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Причина отмены – обстоятельства непреодолимой силы", – говорится в сообщении.

Концерт должен был состояться 6 июля в "Янтарь-холле" в городе Светлогорске. Уточняется, что билеты будут действительны через год, но желающие могут вернуть их туда, где они приобретались.

Ранее российский певец Дима Билан объявил об отмене концерта, который должен был пройти в Сочи. Исполнитель уточнил, что принял такое непростое решение из-за сорванного голоса. По его словам, организм "просит паузу".

