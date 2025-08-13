В Чехии активисты потребовали отмены концерта рэпера Канье Уэста

Фото: ТАСС/Zuma

Чешские активисты начали протестовать против переноса концерта американского рэпера Канье Уэста (известен как Йе. – Прим. ред.) с отмененного фестиваля в Словакии в Прагу. Об этом сообщило издание Idnez.

Общественники организовали сбор подписей под обращением к мэру Праги Богуславу Свободе, в котором предупреждают о возможных угрозах безопасности на выступлении.

Авторы петиции подчеркивают, что Уэст в своих песнях и высказываниях прославлял нацистского лидера Адольфа Гитлера, неоднократно оправдывал нацизм и продавал футболки с изображением свастики.

В ответ заместитель мэра города по культуре Иржи Поспишил поддержал инициативу, напомнив, что Прага не является местом восхваления нацизма.

"Мы сами пережили ужасы Второй мировой войны и теперь не должны давать площадку людям, которые прославляют эти преступления", – объяснил он свою точку зрения.

Неофициальные источники сообщили, что концерт был перенесен, однако ни одна промоутерская компания в Чехии пока не подтвердила эту информацию.

Резонансные сообщения о том, что рэпер является нацистом, и с его признанием в симпатии к Гитлеру появились на страницах музыканта в соцсетях в феврале. Затем артист опубликовал пост, в котором заявил, что после размышлений осознал, что не разделяет эту идеологию.

Тем не менее позднее рэпер разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. В блоге он обратился к ювелирам, указав, что ищет дизайны для своего украшения, прикрепив фотографию свастики в стразах.

Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".

