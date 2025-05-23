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23 мая, 18:14

Шоу-бизнес

Рэпер Канье Уэст заявил, что "покончил с антисемитизмом"

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Рэпер Канье Уэст решил поменять некоторые свои политические взгляды. Об этом со своими подписчиками исполнитель поделился на странице в соцсети Х.

"Я покончил с антисемитизмом. Я люблю всех людей. Господи, прости меня за всю боль, что я причинил", – написал он.

Резонансные сообщения на страницах музыканта в соцсетях появились еще в феврале. В некоторых из них Уэст заявлял, что является нацистом, и признавался в симпатии к диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Затем артист опубликовал пост, в котором заявил, что после размышлений осознал, что не разделяет эту идеологию.

Тем не менее позднее рэпер разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. В блоге он обратился к ювелирам, указав, что ищет дизайны для своего украшения, прикрепив фотографию свастики в стразах.

Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".

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