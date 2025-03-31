Канье Уэст появился в черном костюме в стиле ку-клукс-клана

Фото: x.com/kanyewest

Рэпер Канье Уэст пришел на интервью в черном халате и капюшоне в стиле костюмов, которые носили участники ультраправой расистской организации "Ку-клукс-клан" (ККК), действовавшей в США в XX веке. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Art of Dialogue.

По словам рэпера, плащ сшили в дополнение к похожему наряду, в котором он появился на публике в начале марта. Он также добавил, что собирался надеть белый костюм, но побоялся.

При этом Уэст не назвал причин, по которым выбрал данный образ.

Ранее на страницах музыканта в соцсетях появились резонансные сообщения. В некоторых из них Уэст заявлял, что является нацистом, и признавался в симпатии к диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Однако позже артист опубликовал пост, в котором заявил, что после размышлений осознал, что не разделяет эту идеологию.