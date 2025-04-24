24 апреля, 17:09Шоу-бизнес
Канье Уэст решил стать белым и признался в любви к России
Фото: Invision/AP, File/Evan Agostini
Американский рэпер Канье Уэст заявил в своем аккаунте соцсети Х, что решил стать белым.
"Я тут подумал и решил, что я белый", – написал музыкант, попросив причислять его исключительно к евреям и белым людям.
В другой публикации Уэст признался, что любит и всегда любил Россию. К посту он приложил видеозапись, на которой изображен якобы личный телохранитель Владимира Путина.
Ранее рэпер разозлил своих фанатов желанием выпустить колье со свастикой. В соцсети Х он обратился к ювелирам, указав, что ищет дизайны для своего украшения, прикрепив фотографию свастики в стразах.
Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".
Канье Уэст снова привлек внимание скандальным поведением