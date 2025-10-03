Концерт Любови Успенской отменен в Екатеринбурге из-за болезни

Фото: legion-media.com/ТАСС/Юлия Морозова

Концерт певицы Любови Успенской, который должен был пройти 3 октября в Екатеринбурге, отменен из-за болезни артистки. Об этом сообщается в соцсетях киноконцертного театра "Космос", где планировалось выступление.

Представители площадки пожелали скорейшего выздоровления певице и уточнили, что о новой дате концерта будет объявлено позже.

По данным СМИ, Успенская 30 сентября сломала руку, из-за чего ей проведут срочную операцию и вставят в конечность специальные швейцарские пластины. Исполнительница переживает, что после хирургического вмешательства у нее останется большой шрам, рассказали журналисты.

Из-за случившегося концерты и корпоративы отменены. Вернуться к выступлениям Успенская сможет через несколько дней после операции, прогнозируют врачи.

Ранее в Сургуте отменили концерт российского певца Александра Розенбаума. Городская филармония не назвала причину данного решения.



До этого казахстанский исполнитель Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов. – Прим. ред.) прервал гастрольный тур из-за состояния здоровья новорожденной дочери.