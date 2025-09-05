Концерт Александра Розенбаума отменили в Сургуте

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Концерт российского певца Александра Розенбаума, который должен был состояться 18 сентября в Сургуте, отменен, сообщает aif.ru со ссылкой на Сургутскую филармонию.

Причина данного решения не называется. Новую дату выставления объявят в ближайшее время. Зрителям предложили вернуть билеты и получить за них деньги. Сделать это можно в кассе филармонии.

Ранее в Павловске Алтайского края отменили концерт музыканта Эльдара Джарахова. Он известен своими оскорбительными высказываниям в адрес русских. Причиной отмены выступления, помимо оскорблений россиян, стали пропаганда асоциального поведения и нарушение общественных норм.

До этого казахстанский исполнитель Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов. – Прим. ред.) отменил гастрольный тур из-за состояния здоровья новорожденной дочери. Концерты должны были пройти в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алматы, Актау и Астане.