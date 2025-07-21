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21 июля, 15:35

Культура

Концерт дирижера Гергиева отменен в Италии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Италии отменили симфонический концерт дирижера Валерия Гергиева. Он должен был состояться 27 июля в городе Казерта в рамках фестиваля Un’Estate da Re, сообщает News.ru со ссылкой на агентство ANSA.

Как уточнили журналисты, причиной для такого решения послужила "резкая общественная реакция на участие дирижера", который якобы известен близостью к Владимиру Путину. Местные власти пояснили, что опасаются беспорядков.

Ранее выступление азербайджанского и российского певца Эмина Агаларова в Калининградской области перенесли на год. Причиной отмены, со слов организаторов, стали "обстоятельства непреодолимой силы". При этом купленные билеты останутся действительными в 2026 году.

До этого в Великобритании отменили концерт американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Группа активистов призвала отказаться от проведения мероприятия из-за случаев обвинения музыканта в насилии.

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