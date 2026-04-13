13 апреля, 11:03Город
Лебеди-шипуны и серые цапли вернулись в нацпарк "Лосиный остров"
Там отметили, что эти птицы тщательно выбирают себе места. Как правило, им нравятся спокойные заводи с густой растительностью. Их прилет говорит о том, что природа в нацпарке чистая и здоровая.
Сейчас их голоса уже можно услышать на экологическом маршруте "Заповедный лес". Это охраняемая зона, далекая от городского шума.
В пресс-службе добавили, что Верхнеяузские болота идеально подходят для гнездования и отдыха. Там птицы смогут питаться растениями, насекомыми, лягушками и рыбой.
Ранее сообщалось, что в столичный Парк Горького прилетели скворцы. Отмечалось, что узнать их можно по скрипучим трелям и свистам, которые они издают. Кроме того, эти птицы могут повторять различные звуки и даже воспроизводить человеческий голос.
