Еще одного зараженного оспой обезьян пациента госпитализировали в Подмосковье

В Домодедовскую больницу в Московской области госпитализировали еще одного человека с подтвержденной оспой обезьян. Об этом РИА Новости сообщили в учреждении.

"Еще один пациент госпитализирован, 38 лет... За пределы (страны. – Прим. ред.) не выезжал. Контакт половой", – рассказали в пресс-службе больницы.

Там находятся два пациента с аналогичным диагнозом. По данным врачей, оба чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее сообщалось о госпитализации двух человек: одного с подозрением на оспу обезьян, другого – его контактного. Впоследствии диагноз подтвердился только у одного из них.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с оспой обезьян вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку такого массового распространения вируса не было за всю его историю. Уточнялось, что федеральная служба в непрерывном режиме отслеживает внешние эпидемиологические риски в России.