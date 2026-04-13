13 апреля, 11:51

Член ОП Павлова предложила вернуть в школу общественно полезный труд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Общественно полезный труд без согласования с родителями необходимо вернуть в российские школы для воспитания детей, заявила член Общественной палаты (ОП) России Ольга Павлова в беседе с ТАСС.

Павлова объяснила, что в системе советского педагога Антона Макаренко уборка – инструмент воспитания. Таким образом формируется понимание необходимости содержать общественное место обучения в чистоте, закаляется характер, появляется ответственность и понимание ценности любого труда.

"Главное, что сегодня важно учитывать: этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма", – считает член ОП.

По словам Павловой, общественно полезный труд в школе может включать следующие работы:

  1. дежурство по классу;
  2. уборка кабинетов после уроков;
  3. уход за растениями в классе и рекреациях;
  4. уборка листвы со школьной территории;
  5. посадка деревьев и цветов;
  6. уход за пришкольным участком;
  7. работа в школьном саду или огороде;
  8. зимняя расчистка дорожек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что качество столичного образования постоянно совершенствуется. Школы были оснащены новейшими лабораторными комплексами и компьютерной техникой для того, чтобы ученики могли больше времени уделять практике, результативнее проводить исследования, ставить опыты и заниматься научными разработками.

