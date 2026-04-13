Член ОП Павлова предложила вернуть в школу общественно полезный труд

13 апреля, 11:51
Общественно полезный труд без согласования с родителями необходимо вернуть в российские школы для воспитания детей, заявила член Общественной палаты (ОП) России Ольга Павлова в беседе с ТАСС.
Павлова объяснила, что в системе советского педагога Антона Макаренко уборка – инструмент воспитания. Таким образом формируется понимание необходимости содержать общественное место обучения в чистоте, закаляется характер, появляется ответственность и понимание ценности любого труда.
"Главное, что сегодня важно учитывать: этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма", – считает член ОП.
По словам Павловой, общественно полезный труд в школе может включать следующие работы:
- дежурство по классу;
- уборка кабинетов после уроков;
- уход за растениями в классе и рекреациях;
- уборка листвы со школьной территории;
- посадка деревьев и цветов;
- уход за пришкольным участком;
- работа в школьном саду или огороде;
- зимняя расчистка дорожек.
Ранее Сергей Собянин заявил, что качество столичного образования постоянно совершенствуется. Школы были оснащены новейшими лабораторными комплексами и компьютерной техникой для того, чтобы ученики могли больше времени уделять практике, результативнее проводить исследования, ставить опыты и заниматься научными разработками.