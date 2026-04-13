Член ОП Павлова предложила вернуть в школу общественно полезный труд

Общественно полезный труд без согласования с родителями необходимо вернуть в российские школы для воспитания детей, заявила член Общественной палаты (ОП) России Ольга Павлова в беседе с ТАСС.

Павлова объяснила, что в системе советского педагога Антона Макаренко уборка – инструмент воспитания. Таким образом формируется понимание необходимости содержать общественное место обучения в чистоте, закаляется характер, появляется ответственность и понимание ценности любого труда.

"Главное, что сегодня важно учитывать: этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма", – считает член ОП.

По словам Павловой, общественно полезный труд в школе может включать следующие работы:



дежурство по классу; уборка кабинетов после уроков; уход за растениями в классе и рекреациях; уборка листвы со школьной территории; посадка деревьев и цветов; уход за пришкольным участком; работа в школьном саду или огороде; зимняя расчистка дорожек.

