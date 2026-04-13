13 апреля, 10:36

Овечкин отказался пожать руки игрокам "Питтсбурга"

Фото: ТАСС/AP Photo/DARRYL DYCK

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не стал пожимать руки игрокам "Питтсбург Пингвинз" после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 12 апреля. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что Овечкин не принял участие в традиционной церемонии рукопожатия, для которой хоккеисты гостевой команды задержались на льду после игры. Это был последний домашний матч "Вашингтон Кэпиталз" в нынешнем регулярном сезоне.

Для россиянина и капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби это уже сотая очная встреча в НХЛ с учетом плей-офф. При этом данный матч может стать последним столкновением Овечкина с "Пингвинз", если новый контракт не будет подписан.

Ранее Овечкин был номинирован на "Кинг Клэнси Мемориал трофи". Эту награду получают хоккеисты, признанные образцом для подражания как на льду, так и в общественной жизни. Каждая команда, как правило, выдвигает только одного кандидата.

Александр Овечкин отметился голом в последнем матче на площадке "Питтсбурга"

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

