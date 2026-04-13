Овечкин отказался пожать руки игрокам "Питтсбурга"

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не стал пожимать руки игрокам "Питтсбург Пингвинз" после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 12 апреля. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что Овечкин не принял участие в традиционной церемонии рукопожатия, для которой хоккеисты гостевой команды задержались на льду после игры. Это был последний домашний матч "Вашингтон Кэпиталз" в нынешнем регулярном сезоне.

Для россиянина и капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби это уже сотая очная встреча в НХЛ с учетом плей-офф. При этом данный матч может стать последним столкновением Овечкина с "Пингвинз", если новый контракт не будет подписан.

Ранее Овечкин был номинирован на "Кинг Клэнси Мемориал трофи". Эту награду получают хоккеисты, признанные образцом для подражания как на льду, так и в общественной жизни. Каждая команда, как правило, выдвигает только одного кандидата.