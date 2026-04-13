13 апреля, 10:16

Происшествия

ФСБ пресекла манипуляцию фондовым рынком через телеграм-каналы

Фото: ТАСС/Олеся Чепурченко

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД смогли пресечь деятельность трех организаторов телеграм-каналов для манипулирования фондовым рынком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, трое россиян 1985, 1997 и 1998 годов рождения причастны к системному манипулированию ценными бумагами на Московской бирже при помощи мессенджера Telegram.

ФСБ подчеркнула, что с 2023 по 2024 год они воздействовали на цену бумаг для совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Операции сопровождались публикациями в принадлежащих им телеграм-каналах, где они призывали приобрести или продать активы, что меняло котировки российских ценных бумаг, пояснила служба. В результате фигуранты извлекли преступный доход в особо крупном размере.

Ведомству удалось выявить более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний.

Ранее в Москве мошенники похитили у страховых компаний свыше 60 миллионов рублей. Организованная преступная группа воспользовалась вредоносным программным обеспечением и методами социальной инженерии для получения доступа к личным кабинетам агентов.

В результате они оформляли страховые продукты на третьих лиц и незаконно присваивали страховые премии.

происшествияэкономика

