Работа обслуживающих call-центры мошенников пресечена в Новосибирске и Иркутске

Правоохранители пресекли в Иркутске и Новосибирске работу четверых злоумышленников, которые обслуживали call-центры мошенников. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал официального представителя МВД России Ирины Волк.

Всего правоохранители изъяли более 1,5 тысячи сим-карт, 3 сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны и банковские карты. Подозреваемые в незаконном использовании абонентских терминалов трафика, через которые осуществлялись звонки и СМС-рассылки для хищения денег россиян, задержаны, уточнила Волк.

Она рассказала, что по указанию анонимных кураторов молодые люди разместили сим-боксы в арендованных офисах, где обеспечивали их работу. Оборудование позволяло преступникам из-за рубежа использовать номера российских операторов связи для звонков гражданам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве полицейские задержали двух 19-летних граждан, которые обслуживали сим-боксы в мошенническом call-центре. Они следили за работой GSM-шлюзов и вовремя меняли сотни сим-карт, чтобы у мошенников была бесперебойная связь с жертвами.