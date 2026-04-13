Владельцы питомцев в Москве могут получить онлайн-консультацию через телеветеринарию

Владельцы домашних животных в Москве могут получить онлайн-консультацию, первичную помощь или направление через сервис телеветеринарии. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

С декабря 2025 года на портале mos.ru стала доступна телеветеринария – это онлайн-консультация с ветеринарными специалистами из государственных ветклиник. С помощью данного сервиса появилась еще одна возможность: дистанционно наблюдать за здоровьем питомца после назначенного лечения.

По словам председателя Комитета государственных услуг города Москвы Елены Шинкарук, консультация со специалистом проводится после подачи заявки, в которую можно внести симптомы, результаты анализов и любую важную информацию о животном. Записаться на онлайн-прием можно в удобное для владельцев питомцев время, а также выбрать формат аудио- или видеозвонка.

Телеветеринария позволяет сэкономить время на поездки в ветклинику и обратно, а также избежать стресса у животного, связанного с посещением специалиста. При этом хозяин питомца сможет получить консультацию от профессионального ветеринара, который даст рекомендации по уходу, питанию и лечению. Сведения о приеме будут отображаться на суперсервисе "Мой питомец" на портале mos.ru.

