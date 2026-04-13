Психолог Соловьева назвала плюсы введения общественно полезного труда в школах РФ

Полезный труд должен вернуться в российские школы, убеждены в Общественной палате РФ. В частности, детям нужно убирать класс после уроков, а также ухаживать за участком при учебном заведении. Насколько это необходимо и для чего, разбиралась Москва 24.

Инструмент воспитания

Полезный труд без обязательного согласования с родителями необходимо вернуть в школы, заявила член Общественной палаты РФ Ольга Павлова. По ее мнению, дети должны дежурить в классе, убираться в кабинетах, ухаживать за пришкольным участком и растениями, а также облагораживать территорию заведения.

Свою позицию Павлова обосновала системой воспитания советского педагога Антона Макаренко, для которого уборка – "инструмент воспитания коллектива".





Ольга Павлова член Общественной палаты РФ Важно, чтобы ребенок понимал: чистота в классе нужна ему и его товарищам, а цветы у школы – это красота, созданная их руками.

Автор инициативы добавила, что согласовывать школьный труд с родителями необязательно, так как он является частью проверенной педагогической технологии. Такая активность воспитывает характер и ответственность, формирует коллектив с общими целями, а также готовит к жизни, давая конкретные навыки и понимание ценности любой работы, объяснила общественница.

"Главное, что сегодня важно учитывать: этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма", – заключила Павлова.

Это не первое предложение в рамках новых воспитательных мер в российских школах. Ранее в Минпросвещении РФ заявили, что оценки за поведение появятся во всех учебных заведениях страны в 2027/28 учебном году. По словам профильного замминистра Ольги Колударовой, после тестов была выбрана модель с критериями "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". Положительно на идею откликнулись 78% учеников, 73% педагогов и 87% родителей, указала она.

Наладить коммуникацию

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с ТАСС заявил, что действующие нормы уже позволяют приобщать детей к школьному труду без согласия на это родителей. Поправки в закон "Об образовании", соавтором которых он стал, были разработаны и приняты еще в 2023 году.





Сергей Колунов зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Согласно документу, разрешение родителей для привлечения школьников к труду в пределах школы не требуется: учащиеся могут быть привлечены к уборке в классах, посадке деревьев на школьной территории и помощи в библиотеке, но с учетом особенностей здоровья и только если это предусмотрено образовательной программой.

Профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что уборка в школе помогает развить самостоятельность и ответственность за свое поведение, а также умение ухаживать за публичными пространствами и помещениями.

"Это навыки общественно полезного труда, и нет в них ничего сверхъестественно сложного. Современным детям часто не хватает умения убирать за собой и контролировать себя. Я бы даже добавила взаимодействие с природой на приусадебных участках – посадку деревьев и цветов, пришкольные сады и цветники. Это большое украшение и очень полезные навыки", – объяснила эксперт в беседе с Москвой 24.

По ее мнению, педагоги в состоянии разобраться с нагрузкой на детей без согласования с родителями.





Ирина Абанкина профессор института образования НИУ ВШЭ Еще один плюс – развитие коммуникативных навыков, потому что это совместный труд. Сошлюсь на советские времена: одна или две парты оставались на дежурстве – два или четыре человека. Так или иначе, коммуникация налаживалась, потому что в одиночку убраться или сделать какую-то работу трудно.

В свою очередь, детский психолог Елизавета Соловьева подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что бытовые навыки нужны человеку, особенно на территории, где он находится.

"Тот, кто не занимается наведением порядка, обычно относится к окружающему пространству более прохладно. Поэтому, если ребят будут привлекать к уборке классов и школ, это поможет им с большей ценностью относиться к той территории, о которой они заботятся, и чувствовать себя причастными к этому пространству", – объяснила специалист.

Если ребенок сам отмывал парту, в следующий раз будет думать, стоит ли на ней рисовать. Это формирует ответственность за сохранность того пространства, где он находится, отметила Соловьева.





Елизавета Соловьева детский психолог Однако в этом вопросе также нужна справедливость, чтобы участвовал каждый. Должен быть график дежурств и ощущение равного вклада: у каждого есть свой фронт работы или день, когда он отвечает за уборку.

Также следует отметить, что уборка в компании других детей влияет по-разному в зависимости от возраста. Например, для подростков это положительно, даже если они будут обсуждать работу в негативном ключе (по типу того, что их "заставляют"). В этом возрасте общение со сверстниками – один из самых важных моментов, их ведущая деятельность. Благодаря этому развивается личность молодого человека. Если же подросток в таком возрасте один сидит над книжками и только учится, он развивается лишь умственно, обратила внимание Соловьева.

Если говорить о младших школьниках, у них формируется трудолюбие. Когда ребенок делает что-то вместе с классом, они сплачиваются и объединяются общим делом, заключила Соловьева.

