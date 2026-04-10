Кинолог Голубев: для собаки вещи хозяина служат успокоительным

Любой хозяин собаки, когда возвращался домой, часто наблюдал картину, как питомец укутался в его вещи и спит. О причинах подобного поведения рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1".

По словам эксперта, запах любимого человека, оставшийся на предметах гардероба, может оказать успокаивающий эффект на собаку таким же образом, как на людей – ароматические свечи с эфирными маслами. Для животного это является нормальным способом справиться с расставанием, если оно не грызет и не рвет вещь, а просто спит.

Хозяин может самостоятельно создать для собаки комфортную среду и позаботиться о сохранности дорогих вещей, отдав животному пахнущую им старую футболку или игрушку, уточнил Голубев. Он отметил, что, возможно, питомцу удобнее спать на хозяйских вещах, чем на лежанке. В таком случае надо проверить, чтобы место отдыха собаки было комфортным.

Кинолог посоветовал не ругать собаку за такое поведение, так как лежать на вещах хозяина – это форма самоуспокоения, и так можно только увеличить стресс питомца.

